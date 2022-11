Blackout-Angst bei Firmen Hersteller meldet boomende Nachfrage nach Notstromaggregaten

In den vergangenen Tagen hatten Äußerungen des Chefs des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, für Aufregung gesorgt. Tiesler warnte in einem Interview der »Welt am Sonntag« vor regional und zeitlich begrenzten Blackouts: »Das Risiko dafür steigt ab Januar und Februar, sodass wir davon ausgehen, dass es von da an stellenweise für eine gewisse Zeit zu Unterbrechungen der Stromversorgung kommt.«