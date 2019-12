Neues Werk in Mexiko BMW wettet auf die Zeit nach Trump

Der Weg in BMWs neue Hightech-Welt beginnt holprig. Es ist ein sonniger Morgen auf der Schnellstraße bei San Luis Potosí, einer 800.000-Einwohner-Stadt im mexikanischen Hochland. Bodenschwellen aus Beton bremsen den Verkehr immer wieder auf Schritttempo herunter. Rußende Laster beschleunigen in Zeitlupe. Ein hochmotorisierter Dreier-BMW wirkt hier so fremd wie ein amerikanischer Pick-up-Truck in der Münchner Innenstadt. Aber geht es nach dem bayerischen Autobauer, soll sich das bald ändern. Bodenschwellen hin oder her.

Eine neue Autofabrik in Mexiko - mitten im Handelskrieg, den Mexikos Nachbarn aus den USA angezettelt haben. Und ausgerechnet in einem Land, das 70 Prozent seiner Autos in die USA liefert.

Für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump ist das BMW-Werk in San Luis Potosí schon seit Jahren ein Ärgernis. Immer wieder hatte er dem deutschen Konzern nahegelegt, die Fabrik doch lieber in den USA zu bauen. Und noch kurz vor der Eröffnung im Juni hatte er mit einem 25-prozentigen Strafzoll auf Autoimporte aus dem Nachbarland gedroht.

Franz Viohl BMW-Werk in Mexiko: Ausbildung nach deutschem System

Zwar sind die Zölle mittlerweile erst mal vom Tisch. Doch Trumps Wankelmut ist gefürchtet. Was, wenn es sich der US-Präsident wieder anders überlegt? Ein Mittelklassewagen aus Mexiko könnte sich dann in den USA um 2500 Dollar verteuern. Für einen Dreier-BMW wäre der Aufschlag wohl noch höher.

Doch Mexiko, das zeigt ein Besuch in San Luis Potosí, ist für Firmen wie BMW längst nicht mehr nur die "Werkhalle" für den nördlichen Nachbarn.

Mexiko verbindet eine besondere Geschichte mit der Autoindustrie. Niedrige Löhne, der Zugang zu Pazifik und Atlantik, ein großes Fachkräftereservoir, Tausende Zulieferer und die Nähe zum riesigen Absatzmarkt USA haben für einen jahrzehntelangen Boom der Branche gesorgt. Mit 139 Milliarden US-Dollar machte die Autoproduktion 2018 elf Prozent des mexikanischen Bruttoinlandsprodukts aus.

175.000 Dreier-BMWs pro Jahr

Auch deutsche Hersteller sind Teil dieser Geschichte: Seit 1967 produziert Volkswagen in Mexiko, bis 2003 wurde hier der Käfer gebaut. Für den knatternden Kleinwagen haben sich die Mexikaner das Kosewort "Vocho" ausgedacht. Mittlerweile baut VW in Mexiko SUV, Toyota fertigt Hybridfahrzeuge, von Mercedes bis Mitsubishi sind nahezu alle großen Marken im Land vertreten. Mit seinem Werk in San Luis Potosí ist BMW da eher ein Nachzügler. Bald sollen hier jährlich 175.000 Autos der Dreier-Reihe vom Band laufen. Zum Vergleich: Im Münchner Stammwerk sind es 230.000.

Franz Viohl Automontage in der Werkshalle: Limousinen für den Weltmarkt

Die Frage ist nur, ob die USA dem Autobauer noch einen Strich durch die Rechnung machen. An diesem Freitag läuft die Frist für die Ratifizierung des neuen Handelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) aus. Als Nachfolger des Freihandelsvertrags Nafta soll das Abkommen den zollfreien Warenverkehr für 500 Millionen Menschen sichern.

Trump hatte das Nafta-Abkommen gekündigt, um einen angeblich besseren Nachfolgevertrag auszuhandeln. Jetzt ist das USMCA zum Spielball der amerikanischen Innenpolitik geworden. "Ausgerechnet die Demokraten könnten das Abkommen nun stoppen, um Trump einen diplomatischen Erfolg zu nehmen und ihn weiter unter Druck zu setzen", warnt Handelsexperte José Martínez von Mexikos Nationaluniversität UNAM.

Ohne das Abkommen könne Trump seine Zolldrohung jederzeit wahr machen - und im anstehenden Präsidentschaftswahlkampf für sich nutzen. Treffen würde das nicht nur die Autobranche. "Ein Handelskrieg hätte schwerwiegende Folgen für alle in Mexiko tätigen Unternehmen", sagt Johannes Hauser, Geschäftsführer der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer.

Franz Viohl Arbeiterinnen und Arbeiter vor dem Werk: Frauenanteil 30 Prozent

Die Sorge ist auch bei Präsident López Obrador groß. Um Strafzölle auf Autos abzuwenden, hatte der Linkspolitiker im Sommer sogar einem "Deal" mit Trump zugestimmt, Migranten aus Mittelamerika in Mexiko zurückzuhalten. Vergangene Woche appellierte López Obrador an die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, das USMCA-Abkommen nicht weiter zu verzögern.

In San Luis Potosí, wo BMW gerade eine Milliarde Dollar investiert hat, gibt man sich gelassen. Zu den konkreten Folgen möglicher amerikanischer Strafzölle will sich Werkleiter Hermann Bohrer nicht äußern. "Die hier produzierten Limousinen sind für den Weltmarkt bestimmt", sagt der 62-Jährige. Ein globales Produktionsnetz gebe BMW die Möglichkeit, auf Marktschwankungen flexibel zu reagieren.

Ein Rundgang durch die Fabrik zeigt, was mit dieser Flexibilität gemeint ist. Der Karosseriebau, die Lackierung und die Montage sind in getrennten Werkhallen untergebracht. Fast lautlos schweißen Roboter Türen, Dächer und Unterboden zusammen. Nur ein Teil des 300 Hektar großen Geländes ist bebaut. Das biete viel Platz für zusätzliche Produktionsstraßen, sämtliche Modelle des Konzerns bis hin zum Kleinwagen Mini seien möglich, heißt es bei BMW.

Dass sich das Unternehmen für längere Zeit hier niedergelassen hat, ist aber auch an anderer Stelle zu sehen. Vor der Fabrik steht ein Ausbildungszentrum. Mit dem dualen System, ein Import aus Deutschland, sollen die Facharbeiter von morgen gewonnen werden. Das Durchschnittsalter der 2500 Beschäftigten liegt aktuell bei nur 27 Jahren, der Frauenanteil bei immerhin 30 Prozent. Und selbst im Ölland Mexiko geht es nicht mehr ohne Umweltschutz: Bereits im kommenden Jahr soll die Energie für die Fabrik vollständig aus regenerativen Quellen stammen.

Umgerechnet 1400 Euro Lohn pro Monat

Anders als die seit Jahrzehnten in Mexiko aktiven Konkurrenten General Motors und Fiat Chrysler hat sich BMW offenbar um größtmögliche Unabhängigkeit von den USA bemüht. Die Planungen für das Werk begannen lange vor Donald Trumps Protektionismus. Mittlerweile arbeite man mit 220 mexikanischen Lieferanten zusammen, erklärt Werkleiter Bohrer. Im vergangenen Jahr kaufte die BMW Group in Mexiko Waren im Wert von 2,5 Milliarden Dollar ein - einen großen Teil davon in der Region um San Luis Potosí.

Und nicht zufällig wird in Mexiko der Dreier gebaut, ein Klassiker des Konzerns, der aber gerade in Nord- und Lateinamerika im Schatten des SUV-Booms steht. Umso größer sind die Hoffnungen auf den asiatischen Markt, der zuletzt für steigende Absatzzahlen des Konzerns sorgte.

Franz Viohl Fahrzeuge vor dem BMW-Werk: Die Modelle für den US-Markt haben einen Reflektor neben dem Kotflügel

In der Belegschaft jedenfalls scheint der Handelskrieg weit entfernt. Er sei froh, für BMW zu arbeiten, sagt der Arbeiter Pablo Méndez, der seinen richtigen Namen nicht veröffentlicht sehen will. Für den 32-Jährigen ist der Konzern bereits der vierte Arbeitgeber der Autobranche. Nach fünf Jahren Berufserfahrung kommt er auf einen Lohn von rund 30.000 Pesos im Monat, umgerechnet gut 1400 Euro. "Das ist ein Viertel mehr als in der Branche üblich", sagt er. Ein Kollege lobt die flexiblen Arbeitszeiten - keine Selbstverständlichkeit in einem Land, das im OECD-Vergleich Schlusslicht in puncto Work-Life-Balance ist.

Die Werkstour endet auf einem großen Parkplatz neben der Montagehalle. Hunderte fertige Autos stehen hier in der gleißenden Sonne, umgeben von Kakteen und kargen Hügeln, bereit für den Abtransport. "Die Modelle für den US-Markt haben einen kleinen zusätzlichen Reflektor neben dem Kotflügel", erklärt ein Mitarbeiter. Es sind heute nur ein paar Handvoll.