Nächster Rückschlag Boeing und Nasa müssen »Starliner«-Start erneut verschieben

Weiterer Rückschlag beim krisengeplagten Raumschiff »Starliner«: Aufgrund neuer technischer Probleme muss ein erster bemannter Testflug zur Internationalen Raumstation ISS weiter verschoben werden, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa und der US-Flugzeugbauer Boeing am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mitteilten. Es gebe Probleme mit dem Fallschirmsystem und einem Band an einem Kabelverbindungsgerät, dass sich als entzündlich herausgestellt habe. Ob der Testflug noch in diesem Jahr stattfinden könne, wollten die Vertreter von Nasa und Boeing nicht sagen.