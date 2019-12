Bon-Pflicht in Italien Können Sie das belegen?

In etwa der Hälfte aller EU-Länder ist der "Irrsinn", wie ihn deutsche Bäcker nennen, längst Alltag. In Portugal gehörte er 2011 zu den Auflagen des Euro-Rettungsschirms. In Kroatien meldeten die Unternehmen den Finanzämtern nach Einführung der Kassenpflicht 2013 erstaunliche Umsatzsteigerungen. Pflicht ist der Bon auch in Österreich, Belgien, Frankreich und Tschechien. Und Italien wagt gerade den Einstieg in ein ganz neues Kassenbon-Zeitalter.

"Seltsam, diese Germanen", denkt der Italiener, wenn er von der Aufregung nördlich der Alpen hört. Der Kassenbon, der "Scontrino", ist hier für fast jeden Artikel und beinahe jede Dienstleistung schon seit 1987 Pflicht. Auch für den Kunden. Kommt der mit einer Tüte Hörnchen, aber ohne Kassenzettel aus dem Laden und draußen lauert die Guardia di Finanza, die uniformierte Finanzpolizei, müssen beide zahlen - Kunde und Verkäufer. Letzterer beträchtlich mehr.

Federico Magi/ Mondadori via Getty Images Bäckerei in Mailand (Archivbild): Einstieg in ein ganz neues Kassenbon-Zeitalter

Trotzdem gehen die meisten Italiener ziemlich locker mit dem Zettel um. In der Bar, beim Bäcker, in der Eisdiele landet er meist gleich im Mülleimer. Italiener sind die staatliche Bevormundung auf Schritt und Tritt gewöhnt und ignorieren sie einfach. Wenn es schiefgeht, Pech gehabt!

Aber das wird die Tedeschi, wie die Teutonen in Italien heißen, kaum beruhigen. Denn es ist ja nicht einfach bedrucktes Papier, das fortan das Land überschwemmt. Der Bon ist beschichtet mit Chemikalien wie Bisphenol A. Das steht im Verdacht, laut Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), den Hormonhaushalt zu stören und die Spermienqualität zu mindern, Fehlgeburten, Fettleibigkeit, Herzerkrankung, Hyperaktivität und Prostatakrebs auszulösen.

Gut, Bisphenol A ist ab 2020 europaweit verboten, was in der Debatte kaum Erwähnung findet. Doch der Ersatzstoff, Bisphenol S, soll auch nicht besser sein. Ist aber auch schon lange im Einsatz, ohne große Proteste.

DPA Ein Bäcker in Nordrhein-Westfalen hat Kassenzettel von zwei Tagen gesammelt

Hunderte Milliarden hinterzogene Steuern

In anderen EU-Ländern hat die Politik die immensen Gefahren von Kassenbons, die in Deutschland nun entdeckt werden, offenbar bis heute nicht begriffen. Da wird das Ganze eher fiskalisch gesehen. Und gut, eigentlich geht es ja bei der Bon-Pflicht auch um Steuergelder, gezahlte und hinterzogene.

Die EU-Kommission schätzt, dass den EU-Ländern jährlich Hunderte Milliarden durch Umsatzsteuerbetrug entgehen. Durch grenzüberschreitende Scheingeschäfte, durch das ganz einfache "Schwarzgeld" oder auch Einnahmen, die zwar in die Kasse eingebucht, aber mit überall käuflichen Softwareprogrammen wieder ausgebucht werden.

Mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr verliert allein der römische Fiskus nach eigener Schätzung durch Hinterziehung von Steuern und Sozialabgaben. Das ist mehr, als das Land an Schulden aufnehmen muss. Deshalb führt die Regierung am 1. Januar des neuen Jahres den "elektronischen Kassenbon", der für Großbetriebe schon seit dem Sommer gilt, für fast alle ein.

Natürlich wird das, wie quasi alles, was in Rom erdacht wird, ein gewaltiges Bürokratiemonster. Alle Umsatzsteuerpflichtigen müssen sich eine neue Hightech-Kasse anschaffen oder sich mit dem Supercomputer des Finanzministeriums vernetzen: Jeder Bezahlvorgang wird dann gespeichert und die Tageseinnahmen werden bei Ladenschluss direkt ans Finanzamt übertragen. Löschen, ändern - geht nicht mehr.

Die Kunden bekommen weiter einen Kassenbon, nur heißt der jetzt anders, und man kann ihn nicht mehr für den eigenen Steuerabzug nutzen - dazu gibt es ein gesondertes Dokument - aber es gibt ihn auf Wunsch auch als E-Mail, also papier- und damit auch Bisphenol-frei.

Natürlich könnte - Hightech-Kasse hin oder her - jedes Geschäft auch künftig bar auf die Hand und "schwarz" abgewickelt werden. Aber Italiens Finanzminister ködert seine Landsleute mit deren Spiellust: Jeder Bon, ob aus Papier oder als Mail, nimmt an einer Lotterie teil. Und wer statt bar mit Karte zahlt, bekommt eine kleine Prämie. Die Regierung rechnet für den Anfang mit Mehreinnahmen von mindestens fünf Milliarden Euro.

Auch Deutschland kann papierlos

Ein gut gehütetes Geheimnis in der deutschen Debatte ist: Die Bon-Pflicht kann auch in deutschen Bäckereien und Co. papierfrei erfüllt werden, per E-Mail statt mit Kassenzettel oder durchs Bezahlen per Handy, was schon jeder dritte Verbraucher nutzt.

Und, wie in Italien sind auch in Deutschland sehr kleine Läden, Weihnachts- oder Wochenmarkt-Händler von der Zettelausgabe befreit. Kleine Geschäfte mit viel Laufkundschaft können sich davon befreien lassen, wenn sie ansonsten unzumutbar belastet wären.

Das hat die rheinland-pfälzische Bäckerinnung jetzt pauschal für alle Mitglieder beim Landes-Finanzminister beantragt.