So konnte beispielsweise die Luxusmarke Prada im ersten Halbjahr 2022 ihre Absätze in Europa um 89 Prozent erhöhen – dank zurückkehrender Touristen. Auch der Kleidungshersteller Moncler profitierte vom neuerlichen Reise-Boom: Der französische Konzern verzeichnete ein Plus von 42 Prozent bei den Absätzen.

Speziell der schwache Euro wirkte sich positiv auf die Bilanz der Luxusartikelhersteller aus: So kaufte insbesondere die US-Kundschaft aufgrund des starken Dollars gerne Luxusartikel ein. »In Europa verkaufen wir aktuelle viermal so viel an US-Bürger wie im vergangenen Jahr«, sagt Jean-Marc Duplaix, der Finanzdirektor des Unternehmens Kering, zu dem Luxusmarken wie Gucci, Yves Saint Laurent und Balenciaga gehören.