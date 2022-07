Drogenrazzia führte zu falschen Etiketten

Ins Rollen kamen die Ermittlungen, als Fahnder bei einer Drogenrazzia im Herbst auf Material zum Fälschen von Etiketten und Zusatzstoffe zum Verfälschen von Weinen stießen. Zugleich tauchten in einer anderen Region gefälschte Weine auf und der Inhaber eines Weinguts schlug Alarm, dass sein Wein unter falschem Etikett vertrieben werde. Anfang der Woche rückten dann rund 100 Polizisten an und setzten die mutmaßlichen Beteiligten des Schwindels in verschiedenen Regionen Frankreichs fest.