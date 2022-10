Der frühere Premierminister Boris Johnson hat offenbar die vorgeschriebene Anzahl an Unterstützern für eine Bewerbung um die Nachfolge von Premierministerin Liz Truss. 100 Mitglieder der konservativen Partei seien für eine Nominierung Johnsons, schrieb der Politik-Chefkommentator der »Sunday Times«, Tim Shipman, auf Twitter und berief sich auf eine ungenannte Quelle aus Johnsons Umfeld. Die BBC and Sky News berichteten ebenfalls von 100 Johnson-Unterstützern. Johnson kehrte am Samstag aus einem Karibik-Urlaub nach London zurück.