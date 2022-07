Statt als Global Britain, ein anderer Johnson-Slogan, in neuem Glanz zu erstrahlen, sieht sich das Land nun in die grimme Realität des 21. Jahrhunderts geworfen: in eine Welt, in der das Powerplay der Großmächte die Regeln bestimmt . Großbritannien ist viel zu klein, um in dieser Situation als bedeutender Akteur eine Rolle zu spielen. Innerhalb der EU hingegen hätten die Briten gerade im Konflikt mit Russland deutlich mehr Einfluss gewinnen können. Und die EU hätte die Hilfe aus London gut gebrauchen können, denn auch wir sind für diese neue Weltunordnung schlecht gerüstet. Aber eine Rückkehr in die EU ist nicht in Sicht. Nicht mal die oppositionelle Labour Party will den Brexit rückgängig machen.

All das ist tragisch. Und es ist komplett unnötig.

Master of Desaster

Demokratien sind auf Vernunft gegründet. Wähler sollten rationale Entscheidungen treffen, für sich selbst und für die Gesellschaft. Sie sollten Regierungen, Parteien und Institutionen zur Rechenschaft ziehen. Demokratie basiert auf Fakten. Wenn sich die Fakten ändern, haben die Bürger die Möglichkeit, sich neu zu entscheiden: Neue Themen und neue Probleme bringen neue Mehrheiten hervor.

Genau deshalb ist die Demokratie ein enorm erfolgreiches Herrschaftssystem. Es kann flexibel auf veränderte Bedingungen und neue Informationen reagieren, sodass sich Fehlentwicklungen pragmatisch korrigieren lassen. Die Dauerhaftigkeit demokratischer Regierungssysteme ist bemerkenswert. Und Großbritannien galt in dieser Hinsicht lange Zeit als vorbildlich. Dann folgten sie Boris Johnson in den Brexit, wählten ihn schließlich zum Premier und bekamen, was zu erwarten war: Bullshit. Doch die Wahrheit ist eben nicht nebensächlich. Eine Politik, die nicht auf eine solide Faktenbasis gegründet ist, richtet zwangsläufig gravierende Schäden an.

Bei allem Chaos, das Johnsons Regierungszeit begleitet hat, so ist doch bereits klar, dass er ein historisches Vermächtnis hinterlässt. Er wird als bedeutender Premier in die Geschichtsbücher eingehen: als der Mann, der die Briten aus der EU führte – der Master of Desaster.