Deutschland und die Niederlande werden in der Nordsee gemeinsam Bohrungen auf einem neuen Gasfeld vornehmen. Der niederländische Staatssekretär für Bergbau, Hans Vijlbrief, gab in der Hauptstadt Den Haag bekannt, er habe »die Erlaubnis für den niederländischen Teil heute erteilt«. In Deutschland sei bereits ein »beschleunigtes Genehmigungsverfahren« eingeleitet.