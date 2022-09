In der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide funktionieren die Brandmeldeanlage und Sprinkler nicht – seit Produktionsbeginn. Das sagte der Bau- und Umweltdezernent des zuständigen Landkreises Oder-Spree, Sascha Gehm. Zuvor hatte die »Märkische Oderzeitung« berichtet. Den Behörden sei bekannt, dass die Anlage nicht in Betrieb sei. Tesla arbeite daher auf der Grundlage eines vorläufigen Brandschutzkonzeptes, das von den Behörden freigegeben worden sei, sagte Gehm. Rund um Uhr seien acht Mitarbeiter als Brandwache und für Patrouillen in der Fabrik im Einsatz. Zudem seien an drei Standorten in der Halle Feuerwehrfahrzeuge stationiert.