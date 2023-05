Mangelnder Brandschutz in Ställen Warum jedes Jahr Tausende Tiere verbrennen

Immer wieder verenden in Deutschland Schweine, Puten und andere Masttiere in landwirtschaftlichen Ställen. Regierung und Behörden reagieren träge. Nun zeigt ein Gutachten gravierende Mängel in Großbetrieben auf.