Brasilianische Staatsanwälte rechnen mit Entschädigung von VW für »Schuldknechtschaft«

In der brasilianischen Hauptstadt Brasilia hat eine Anhörung zu möglicher Sklavenarbeit durch eine Tochterfirma von Volkswagen begonnen, die den Wolfsburger Konzern teuer zu stehen kommen könnte. Die Staatsanwälte, die die Zwangsarbeitsvorwürfe gegen Volkswagen während der Diktatur in Brasilien untersucht haben, rechnen mit einer Entschädigungszahlung des deutschen Konzerns. »Wir sind zuversichtlich, dass wir am Ende des Verfahrens eine angemessene Wiedergutmachung für die schweren Menschenrechtsverletzungen, die auf der Ranch stattgefunden haben, erhalten werden«, sagte Staatsanwalt Rafael Garcia am Dienstag nach der ersten Anhörung vor einem Arbeitsgericht in Brasilia.