Mögliches Handelsabkommen mit Großbritannien Trumps Trojanisches Pferd

Es sah aus wie eine freundschaftliche Plauderei, aber tatsächlich verbarg sich dahinter ein Kräftemessen. Als US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag 10 Downing Street betrat, richtete er dem Hausherrn Boris Johnson allerherzlichste Grüße von "Ihrem Freund" Donald Trump aus. Seine Regierung, versicherte Pence, unterstütze nicht nur die Brexit-Pläne des britischen Premiers voll und ganz. Man sei auch bereit, sofort Verhandlungen über ein bilaterales Freihandelsabkommen aufzunehmen. Scheinbar beiläufig erwähnte der Amerikaner dann noch, dass sein Land die größte Volkswirtschaft der Welt sei - ein deutlicher Hinweis, wer in dieser Angelegenheit der Koch und wer der Kellner sein soll.

Doch statt sich einschüchtern zu lassen, feuerte Johnson protokollwidrig eine Kaskade von Vorbedingungen ab. Die Öffnung des Gesundheitssystems NHS für die US-Pharmagiganten komme nicht in Frage, und Chlorhühnchen von drüben wollen die Briten auch nicht auf dem Tisch. Dafür aber soll englisches Lamm und die sehr schottische Spezialität Haggis auf Amerikas Speisekarte. Pence schwieg sichtlich verdattert. Die Vorrunde geht an die Briten.

Bei diesem Stand allerdings dürfte es nicht bleiben. Johnson bräuchte nach seinem Brexit ein Handelsabkommen mit den USA viel dringender als umgekehrt. Die Brexiteers haben ihren Anhängern versprochen, dass ein "truly global Britain" befreit von den Fesseln der lähmenden EU-Regulierung die Chancen der globalen Märkte besser ausschöpfen wird. Die Handelsbeziehungen zum riesigen Absatzmarkt USA sind die Probe aufs Exempel.

"Am Ende der Schlange"

Für Washington dagegen genießt das einstige Empire allenfalls rhetorisch Priorität. Die Kräfte der Lighthizer-Brigade, des Teams des Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, sind auf anderen Feldern gebunden: China, Japan, EU - sein Chef hat so ziemlich alle Handelsbeziehungen auf null zurückgestellt. Es steht im Raum, was Trumps Vorgänger Barack Obama den Briten 2016 ins Brexit-Buch schrieb: Sie würden "am Ende der Schlange" stehen. Die großen Handelsblöcke - sprich die EU - hätten Vorrang.

Trump hindert das selbstredend nicht, dem Freund Boris einen Rosengarten zu versprechen. Schließlich hat er sich 2016 selbst zum "MR. BREXIT!" ausgerufen und glaubt, nach dem Abgang seiner Lieblingsfeindin Theresa May in deren Nachfolger einen Seelenverwandten gefunden zu haben ("Sie nennen ihn den 'britischen Trump'."). Beim ersten Treffen mit Johnson beim G7-Gipfel in Biarritz schwärmte der US-Präsident von "einem sehr großen Handelsdeal", der den Austausch auf "das Drei- bis Vierfache, Fünffache" steigern soll.

Für Trump gilt nach wie vor: "America first"

Im vergangenen Jahr wurden Waren und Dienstleistungen im Umfang von rund 260 Milliarden Dollar gehandelt. Während aber die USA für die Briten der wichtigste Handelspartner sind, sieht das umgekehrt anders aus: die Insel der Europaskeptiker schafft es in der US-Statistik nur auf Platz fünf.

Dennoch ist in den USA das Interesse an einem Freihandelsabkommen mit einem Nach-Brexit-Großbritannien durchaus groß. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Mehr als 40.000 US-Unternehmen machen Geschäfte auf dem britischen Markt . An wenigen Standorten haben amerikanische Firmen stärker investiert. Allerdings: Viele Konzerne haben ihr Europahauptquartier in London etabliert, um von dort aus den europäischen Binnenmarkt zu bedienen. Mit dem Brexit dürfte der Europapass futsch sein.





. An wenigen Standorten haben amerikanische Firmen stärker investiert. Allerdings: Viele Konzerne haben ihr Europahauptquartier in London etabliert, um von dort aus den europäischen Binnenmarkt zu bedienen. Mit dem Brexit dürfte der Europapass futsch sein. Man versteht sich: Beide Länder verfolgen das angelsächsische Kapitalismusmodell , das (theoretisch) auf Offenheit, freie Marktkräfte und den Verzicht auf exzessive Regulierung setzt. Dagegen halten viele Amerikaner den Rest von Old Europe für gruselig sozialistisch.





, das (theoretisch) auf Offenheit, freie Marktkräfte und den Verzicht auf exzessive Regulierung setzt. Dagegen halten viele Amerikaner den Rest von für gruselig sozialistisch. Das wichtigste Argument für Washington allerdings ist politischer Natur. Die Briten sind ihr wichtigster außen- und sicherheitspolitischer Verbündeter in Europa .





. Aus Trumps Sicht könnte ein Deal mit den Briten zudem eine Art trojanisches Pferd sein. Wenn sie ihren Markt für landwirtschaftliche Produkte aus den USA oder Autoimporte stärker öffnen, hat er ein Druckmittel in den festgefahrenen Gesprächen mit der EU.

Die traditionell enge Beziehung heißt in der Praxis allerdings nicht, dass die USA Zugeständnisse machen. Schon Tony Blair musste sich als "Pudel" kritisieren lassen und Trumps America-First-Agenda setzt da noch einen drauf. Es gibt viele Streitpunkte, die die Bromance zwischen den Populisten Donald und Boris schnell beenden könnten.

In einem 18-seitigen Dokument hat Lighthizer Verhandlungsziele ausbuchstabiert, die Johnson die Laune verderben dürften. Die USA wollen

einen umfassenden Marktzugang für landwirtschaftliche Produkte . Es geht um Zölle, aber auch um sogenannte sanitäre Barrieren. Stichwort: Chlorhühnchen und Hormonfleisch,





. Es geht um Zölle, aber auch um sogenannte sanitäre Barrieren. Stichwort: Chlorhühnchen und Hormonfleisch, für industrielle Erzeugnisse die Abschaffung von Importhindernissen ,





, die Zusicherung, dass die Briten keine Digitalsteuern einführen,





einführen, Einschränkungen für Londons Spielräume , mit "Nicht-Marktwirtschaften" - sprich China - Vereinbarungen zu treffen,





, mit "Nicht-Marktwirtschaften" - sprich China - Vereinbarungen zu treffen, dass die Briten darauf verzichten, ihre Währung zu manipulieren - ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Bank of England,





- ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Bank of England, und dass die Briten bei kommerziellen Partnerschaften politisch motivierte Aktionen für einen Boykott oder Sanktionen gegen Israel "entmutigen".

Angesichts dieser Liste verwundert es nicht, dass bei den schon seit zwei Jahren laufenden Vorgesprächen nichts herausgekommen ist. Trumps Sicherheitsberater John Bolton hat deshalb einen "modularen" Ansatz vorgeschlagen. Man könnte sich erst einmal dort einigen, wo die Hürden nicht so groß sind, beispielsweise bei Industrie und Autos. Das allerdings wäre Experten zufolge ein Verstoß gegen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO.

Doch die Gefahr, dass es dazu kommt, ist gering. Nicht nur ist die US-Politik mit Wahlkampf voll beschäftigt, Trump bräuchte für ein Abkommen die Zustimmung des Kongresses. Die durchsetzungsstarke Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi aber hat erklärt, ein Deal habe "null Chancen", wenn zugleich mit einer neuen Zollgrenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland der Friedensprozess gefährdet werde.

"Großbritannien hat keinen Hebel. Großbritannien ist verzweifelt", hat der frühere US-Finanzminister Larry Summers die Versuchsanordnung beschrieben. Auch Premier Johnson weiß, was auf ihn zukommt. "Ich weiß, dass Ihr Jungs ziemlich harte Verhandler seid", sagte er dem Besucher Pence. Der lachte nur kurz auf.