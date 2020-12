Brexit, Corona, Vorweihnachtszeit Icon: Spiegel Plus Die Frachter sind voll, die Regale leer

Überfüllte Schiffe, kranke Hafenarbeiter, Containermangel: Die globale Handelsschifffahrt gerät an ihre Grenzen. Am schlimmsten ist das Chaos in Großbritannien. Aber auch den EU-Staaten drohen Warenengpässe.