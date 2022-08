Mit dem Brexit ist die Freizügigkeit – also das Recht für EU-Bürger in allen Ländern der Europäischen Union leben und arbeiten zu können – in Großbritannien erloschen. Die britische Regierung setzt auf eine »hochqualifizierte Wirtschaft mit hohen Löhnen« – also darauf, dass britische Arbeitgeber Stellen mit heimischen Arbeitskräften besetzen und die Löhne erhöhen.

Lohnerhöhungen? Fehalanzeige

Bislang gebe es jedoch keine Anzeichen dafür, dass sich die Löhne seit dem Brexit signifikant erhöht hätten, lautet das Fazit der Forscher. Tatsächlich würden sich Arbeitgeber, die stark von EU-Beschäftigen abhängig waren, eher dadurch anpassen, dass sie weniger produzieren oder Prozesse automatisieren. Einige Jobs – etwa in der Landwirtschaft – gingen nun stattdessen an Nicht-EU-Ausländer, allerdings sei das längst nicht für alle Betriebe eine geeignete Alternative.