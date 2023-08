Für 2023 soll das Wirtschaftswachstum in Saudi-Arabien Prognosen zufolge auf rund drei Prozent zurückgehen. Das Land unternimmt viel, um seine Wirtschaft abseits des Ölsektors umzubauen. Vor allem im Dienstleistungssektor sieht Saudi-Arabien mit einer »Vision 2030« noch Potenzial, unter anderem im Tourismus. Der deutschen Außenhandelsagentur Germany Trade and Invest zufolge gelingt es Saudi-Arabien dabei derzeit auch ein attraktives Investitionsklima zu schaffen und so vermehrt auch ausländische Investoren anzulocken. Seit Jahrzehnten zählt der Golfstaat auch zu einem der wichtigeren Geberländer in der Entwicklungszusammenarbeit.

Vereinigte Arabische Emirate: Von Fossilen zu Wasserstoff

Auch vom Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate dürfte die Staatengruppe profitieren. Die großen Ölvorkommen haben die Emirate in kurzer Zeit zu Wohlstand gebracht. In der Hauptstadt Abu Dhabi waren Strom und Kanalisation in den Sechzigerjahren noch rar, heute säumen Wolkenkratzer Bild der Stadt, in der inzwischen fast 1,5 Millionen Menschen leben. Keine 200 Kilometer weiter in Dubai sonnen sich Influencer aus aller Welt am Strand. Das Pro-Kopf-Einkommen in den Emiraten ist ungefähr so hoch wie das in Deutschland.