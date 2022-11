Chaostage in London

Im August und auch im September hatte die BoE die Zinsen noch um jeweils lediglich 0,50 Prozentpunkte hochgesetzt. An den Finanzmärkten war nun fest mit dem Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten gerechnet worden. Zeitweise war im Zuge der Finanzmarktturbulenzen, die durch die Wirtschafts- und Steuersenkungspläne von Ex-Premierministerin Liz Truss ausgelöst wurden, sogar eine Erhöhung um einen vollen Prozentpunkt erwartet worden. Truss hatte Zweifel an der Tragfähigkeit ihrer Pläne ausgelöst, was zu schweren Verwerfungen an den Finanzmärkten führte. Dadurch sah sich die BoE zu Stützungskäufen am Anleihemarkt gezwungen. Nach massiver Kritik war Truss nach nur rund sechs Wochen im Amt zurückgetreten.