Untersuchung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Wohlstand des Paares spielt in der politischen Debatte immer wieder eine Rolle. Derzeit laufen Untersuchungen gegen Sunak, ob er mögliche Interessenkonflikte verschwiegen hat. Murty hält Anteile an einem Unternehmen, das staatlich gefördert wurde. Schon als Finanzminister bekam Sunak wegen der finanziellen Interessen seiner Ehefrau Schwierigkeiten: Murty hatte von einem legalen Sonderstatus profitiert, der ihr erlaubte, Steuern in Indien statt in Großbritannien abzuführen. Als dies publik wurde, gab sie ihren Sonderstatus ab.

An der Spitze der »Rich List« steht die Familie Hinduja, die den gleichnamigen indischen Mischkonzern besitzt und ihr geschätztes Vermögen auf 35 Milliarden Pfund deutlich erhöhen konnte.