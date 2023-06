Was unterscheidet die zweite von der ersten Stufe beim Bürgergeld?

Grob gesagt: Bei der ersten Stufe zum Jahreswechsel ging es vor allem um die Finanzen. Die Regelsätze wurden angehoben, um 53 Euro auf nun 502 Euro für Alleinstehende ohne Kind. In der zweiten Stufe geht es um die Leistungen zur Integration in den Arbeitsmarkt. »Das ist nach 17 Jahren einer der größten Weiterentwicklungsschritte«, sagt Daniel Terzenbach, Vorstand bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Es gehe darum, Anreize zu schaffen, dass die Menschen Bildungsangebote annehmen. So kann etwa auch die Weiterbildung bezahlt werden – sogar mit Erfolgsprämien. »Bisher war es für einen Langzeitarbeitslosen häufig finanziell attraktiver, einen Ein-Euro-Job anzunehmen als eine längerfristige Qualifizierung«, sagt Terzenbach.