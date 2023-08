Florian Lauer von der Saar hat sein Ziel erreicht. Womit er juristisch bisher keinen Erfolg hatte, macht jetzt eine neue EU-Vorschrift möglich: Sekt darf ohne die sogenannte Folienkapsel am Flaschenhals verkauft werden. Bewegung in die Sache habe ein Antrag von Italien gebracht, erklärt der Winzer. Dabei sei es um die Frage gegangen, ob die Folie beim Export in Ländern außerhalb der EU weggelassen werden dürfe.