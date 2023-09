Gutachten Gilt der Bund der Steuerzahler zu Unrecht als gemeinnützig?

Campact-Vorstand Felix Kolb nahm das Gutachten zum Anlass, vor einer »Zweiklassen-Zivilgesellschaft« in Deutschland zu warnen. »Während konservative und neoliberale Vereine wie der Bund der Steuerzahler weiter als gemeinnützig gelten, bangen viele demokratiefördernde Vereine um ihre Gemeinnützigkeit«, sagte Kolb dem RND. »Dass in einem Rechtsstaat wie Deutschland so eklatant mit zweierlei Maß gemessen wird, ist absolut inakzeptabel.«