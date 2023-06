Millionen Äthiopier leiden an Hunger

Äthiopien hat die zweitgrößte Bevölkerung Afrikas, aber seine Wirtschaft rangiert nach Angaben des Internationalen Währungsfonds nur auf Platz 59 in der Welt und ist weniger als halb so groß wie das kleinste BRICS-Mitglied Südafrika. In dem Land litten noch im Januar nach Daten der Welthungerhilfe 22 Millionen Menschen – etwa ein Sechstel der Bevölkerung – an Hunger. Die Kämpfe im benachbarten Sudan verschärften die ohnehin instabile Lage in der Region zuletzt weiter.