Der Bund hat in den vergangenen Jahren Zehntausende neue Stellen geschaffen, von denen er viele jedoch nicht besetzen konnte. Das geht aus einem noch unveröffentlichten Bericht des Bundesrechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, der dem SPIEGEL vorliegt. Demnach entstanden in der Bundesverwaltung in der Wahlperiode von 2017 bis 2021 insgesamt 30.686 neue Stellen, das entspricht einem Plus von zwölf Prozent. Zugleich stieg der Anteil unbesetzter Stellen von acht auf elf Prozent.

Mehr als zwei Drittel der Behörden hatten zum Ende der Wahlperiode mehr offene Stellen als zu deren Beginn. »Die mit den neuen Stellen verbundenen Ziele, bestimmte Aufgaben zu stärken, konnten daher nicht immer erreicht werden«, kritisieren die Rechnungsprüfer.

In Bundesministerien fiel der Zuwachs mit 16 Prozent noch stärker aus als im Durchschnitt aller Behörden. Die prozentual stärksten Steigerungen gab es im Gesundheitsministerium (plus 43 Prozent), im Innenministerium (plus 37 Prozent) und im Familienministerium (plus 35 Prozent). Der besonders starke Anstieg im Gesundheitsbereich hing auch mit der Coronapandemie zusammen. So erhielt allein das Robert Koch-Institut 230 neue Stellen.

Zugleich öffnete sich jedoch fast überall die sogenannte Stellenschere, das heißt der Anteil unbesetzter Posten. Im Auswärtigen Amt und Justizministerium lag sie 2020 bei rund 13 Prozent, im Innenministerium bei 11 Prozent. Im Durchschnitt war jeder zehnte Posten in einem Bundesministerium unbesetzt. Noch drastischer fielen Lücken bei manchen nachgeordneten Behörden aus. So verzeichnete etwa das Bundeskriminalamt (BKA) einen Zuwachs von 40 Prozent, konnte aber jede vierte Stelle nicht besetzen. Insgesamt gab es acht nachgeordnete Behörden, in denen mehr als 20 Prozent der Stellen vakant waren. Ausbildung verzögert die Besetzung Beim BKA müssen Beschäftigte dem Bericht zufolge ebenso wie beim Zoll oder der Bundespolizei zunächst besondere Ausbildungen durchlaufen, was die Besetzung freier Stellen verzögern kann. Manche Behörden wurden auch um- oder neu aufgebaut – wie das erst 2018 gegründete Fernstraßen-Bundesamt. Dort war im vergangenen Jahr jede zweite Stelle unbesetzt. Für den Personalmangel gibt es aus Sicht des Rechnungshofs aber auch noch andere Ursachen, etwa Konkurrenz durch die private Wirtschaft.

Der Bundesrechnungshof hält es für »wenig zielführend«, zusätzliche Stellen für Aufgabenbereiche zu schaffen, in denen schon heute große Stellenscheren bestehen. Zuvor sollten bestehende Vakanzen besetzt werden, heißt es in dem Bericht. Zu den weiteren Empfehlungen gehört ein jährlicher Bericht des Finanzministeriums, in dem dieses den Anteil unbesetzter Stellen in Bundesbehörden und die Entwicklung der jeweiligen Stellenscheren dokumentieren soll. Das Ministerium wies die Empfehlung jedoch mit dem Hinweis zurück, ein solcher Bericht würde »äußerst kleinteilig« ausfallen. Zwar fallen die beschriebenen Entwicklungen noch in die Verantwortung der Großen Koalition. Der Trend zum Stellenwachstum hat sich jedoch auch nach dem Regierungswechsel fortgesetzt. Allein für den Haushalt 2021 wurden bislang laut Rechnungshof im Dezember 2021 und Januar 2022 insgesamt 313 neue Stellen für die Bundesministerien geschaffen.