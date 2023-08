Das Wirtschafts- und das Umweltministerium in Schwerin hatten Ende Mai vom Bund Geld für Maßnahmen gefordert. Damit solle in Mecklenburg-Vorpommern die Akzeptanz des LNG-Terminals gesteigert werden, das der Bund in Mukran auf Rügen bauen lassen will und das besonders auf der Insel auf Widerstand stößt.