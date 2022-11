Trotz erster Entspannungssignale hat die Inflation im Euroraum nach Einschätzung von Bundesbankpräsident Joachim Nagel ihren Höhepunkt noch nicht überschritten. »Ich würde gern daran glauben wollen, dass wir hoffentlich bessere Inflationszahlen sehen werden«, sagte Nagel am Montagabend in Frankfurt am Main. Belastbare Daten sprächen aber eher dafür, dass sich die Teuerungsrate noch eine Zeit lang auf einem hohen Plateau bewegen werde, bevor es dann deutlicher nach unten gehen könnte.