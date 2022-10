Bericht der Bundesbank »Die Wirtschaft dürfte sich an der Schwelle zu einer Rezession befinden«

In den letzten Monaten des Jahres könnte die deutsche Wirtschaftsleistung laut der Bundesbank sinken. Der Einbruch dürfte größer ausfallen als in anderen EU-Ländern – aber nicht so schlimm werden wie im Coronajahr 2020.