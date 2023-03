Die Bundesbank weist für das Jahr 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis in der Bilanz aus. Allerdings musste sie eine Milliarde Euro aus ihrer Risikovorsorge nutzen, um einen Verlust zu vermeiden. »Im Jahr 2022 musste die Bundesbank besondere finanzielle Belastungen tragen«, bilanzierte Bundesbankpräsident Joachim Nagel am Mittwoch. In den kommenden Jahren dürften »die Belastungen in der Gewinn- und Verlustrechnung der Bundesbank durch die hohen Wertpapierbestände und die Zinswende deutlich zunehmen«, teilte die Bundesbank weiter mit.