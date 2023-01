Die EZB und nationale Notenbanken der Eurozone hatten in den vergangenen Monaten bereits vor Bilanzverlusten im Zuge des eingeschlagenen Zinserhöhungskurses gewarnt. Die Währungshüter hatten in den vergangenen Jahren massive Bestände an Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erworben, die derzeit eher geringe Zinsen abwerfen.

Auf der anderen Seite müssen sie im Zuge der Zinswende den Geschäftsbanken nun wieder kräftig Zinsen zahlen für deren Einlagen bei der Notenbank. Der Einlagensatz steht aktuell in der Eurozone bei 2,0 Prozent – noch im Juni 2022 war er negativ, was Strafzinsen für die Geschäftsbanken bedeutet hatte.