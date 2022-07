Nagel wies angesichts der Rekordinflation auf die Notwendigkeit hin, geldpolitisch gegenzusteuern. »Als EZB-Rat werden wir an unseren Worten und vor allem an unseren Taten gemessen«, sagte Nagel. »Wir müssen die Inflation mittelfristig wieder zu unserem Zielwert zurückführen.« Die EZB strebt zwei Prozent Teuerung als optimales Inflationsniveau für die Wirtschaft im Euroraum an. Aktuell liegt die Inflation damit mehr als viermal so hoch. »Das Schiff muss Kurs nehmen in Richtung zwei Prozent Inflation – je nach Bedarf mit mehr oder weniger Tempo«, sagte er. Damit werde die angestrebte Inflationsrate wieder erreicht, nicht von heute auf morgen, aber mittelfristig, ergänzte er.