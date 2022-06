So geht die Bundesbank einerseits davon aus, dass die Preise für Energierohstoffe wieder etwas sinken werden und Lieferengpässe graduell nachlassen. Auch dürften die privaten Haushalte zumindest einen Teil ihrer in der Coronapandemie angehäuften Ersparnisse in Konsum ummünzen und so die Konjunktur ankurbeln. Andererseits jedoch führe »die außergewöhnlich hohe Teuerung zur Verunsicherung von Verbraucherinnen und Verbrauchern und schwäche deren Kaufkraft«.