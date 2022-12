Selbst des Deutschen Gartenzwerg entpuppt sich als lieb gewordenes Geldversteck. So fand jüngst ein Erbe in den tönernen Gartengesellen D-Mark-Münzen, die er bei der Bundesbank in Euro tauschte. Immer wieder tauchen alte D-Mark-Bestände wie in diesem Fall zufällig wieder auf. Der Gartenzwerg-Erbe fand beim Aufräumen seines Kellers in dem einst vom Vater geerbten Haus 222 D-Mark-Münzen in den Wichten, zusammen allerdings lediglich 51 D-Mark, was ihm bei der Bundesbank gut 26 Euro einbrachte.