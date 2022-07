Außerdem könne der Konzern in seinem firmeneigenen Kraftwerk in Düsseldorf, das aktuell überwiegend mit Gas betrieben werde, mehr Kohle und Öl nutzen. »Im Vergleich zum heutigen Betrieb könnten wir so knapp ein Drittel des Gases einsparen«, sagte der Manager. Doch warte das Unternehmen hier noch auf die Genehmigung der Bundesnetzagentur.

Mit Blick auf die Herausforderungen der Energiekrise im kommenden Winter meinte Knobel: »Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen können«. Dazu sei es aber wichtig, bis zum Winter so viel Gas wie möglich einzusparen, damit die Speicher ausreichend gefüllt seien.

Hamburg könnte Warmwasser abstellen

Hamburg erwägt bereits, bei einem Gasengpass das Warmwasser für private Haushalte zu rationieren. Das erklärte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). »In einer akuten Gasmangellage könnte warmes Wasser in einem Notfall nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung gestellt werden«, sagte Kerstan der »Welt am Sonntag«. Auch eine generelle Absenkung der maximalen Raumtemperatur im Fernwärmenetz käme in Betracht. Es werde in Hamburg schon aus technischen Gründen nicht überall möglich sein, im Fall einer Verknappung von Gas zwischen gewerblichen und privaten Kunden zu unterscheiden, sagte er der Zeitung.

Kerstan erklärte, ein mögliches provisorisches LNG-Terminal im Hamburger Hafen könne frühestens im kommenden Mai betriebsbereit sein. »Wir werden im Laufe des Juli wissen, ob und an welchem Standort ein provisorisches LNG-Terminal in Hamburg machbar ist.« Das Gas könnte dort voraussichtlich ab Mai 2023 umgeschlagen werden. Die vollständigen Ergebnisse der Standort-Überprüfungen würden im Oktober vorliegen, sagte Kerstan.

Grünenchef Omid Nouripour hält weitere Entlastungen wegen steigender Heizkosten für nötig. Er gehe davon aus, dass die Bundesregierung die steigenden Preise durch weitere Entlastungsmaßnahmen für die Bürger abfangen müsse. »Gerade im Herbst und Winter werden die Heizkosten voraussichtlich stark steigen. Und dann werden wir auch über Entlastungen sprechen«, sagt Nouripour dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.