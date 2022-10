Müller hält es für richtig, Bürgerinnen und Bürger bei den sprunghaft gestiegenen Gaskosten zu entlasten, pocht aber auch auf Anreize zum Sparen. Es sei zwar richtig, beim Gaspreisdeckel den Grundbedarf zu vergünstigen. Aber der dürfe nicht so üppig ausfallen, »dass es keinen Sparimpuls mehr gibt«. Der Netzagenturpräsident appellierte erneut an die Bevölkerung, so gut wie möglich Energie zu sparen.