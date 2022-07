Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnte vor einer »Preisexplosion« beim Gas, sollte es zu einem Totalausfall bei den russischen Lieferungen kommen.

Am 11. Juli beginnen jährliche Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1, die in der Regel zehn Tage dauern. Dann fließt kein Gas durch die Leitung. Ob Russland nach der Wartung den Gashahn wieder aufdreht, ist ungewiss.

»Quasi wirtschaftskriegerische Auseinandersetzung«

Um das Risiko einzuschätzen, müsste man in den Kopf des russischen Präsidenten Wladimir Putin gucken können, sagte Habeck am Samstagabend bei einer Veranstaltung der »Zeit«. »Aber man sieht ein Muster, und das kann zu diesem Szenario führen.« Man habe es mit »einer quasi wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung« zu tun.

Mit Blick auf Versorger wie den in Not geratenen größten deutschen Gasimporteur Uniper sagte Habeck: Die Unternehmen, die sehr viel russisches Gas eingeführt haben, »die haben ein echtes Problem«. Sie müssten ihre Lieferverträge etwa an Stadtwerke erfüllen und dafür viel teurer Gas woanders einkaufen.

Es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder unterstütze der Staat die Unternehmen mit Steuergeld. »Oder man erlaubt den Unternehmen, die Preise weiterzugeben.« Den Paragrafen 24 im Energiesicherungsgesetz, der dies den Unternehmen unabhängig von Preisgarantien erlauben würde, hat Habeck nicht aktiviert. Die Regierung favorisiert derzeit andere Optionen , um Uniper und andere Versorger zu retten.