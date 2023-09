Der Bundesrechnungshof übt in einem neuen Bericht scharfe Kritik am Entwurf des neuen Bundeshaushalts. Demnach sei der Haushalt 2024 unsolide finanziert, umgehe bewusst die Schuldenbremse und verschleiere so die echte Verschuldung. Das geht aus der »Analyse zur Lage der Bundesfinanzen für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2024« hervor, die der Bundesrechnungshof am Freitag dem Bundestag übermittelt hat. So liege die tatsächliche Verschuldung unter Einbeziehung aller Schattenhaushalte nicht bei den von der Bundesregierung angegebenen 16,6 Milliarden Euro, sondern bei 85,7 Milliarden Euro und damit fünfmal höher, zitiert das »Handelsblatt« aus dem Bericht. Der neue Bundeshaushalt wird in der nächsten Woche im Bundestag beraten.