Bayerns Wirtschaftsminister will Ausrufung der Gasnotlage

Um solche Vorbereitungen treffen zu können, hat Bayerns Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die sofortige Ausrufung der Gasnotlage verlangt. »Ich fordere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf, sofort die Gas-Notfallstufe drei auszurufen«, sagte Aiwanger der »Augsburger Allgemeinen«. Er sieht demnach in einer bundesweiten Notlage die nötige Voraussetzung dafür, Gasgroßkraftwerke herunterzufahren, große Mengen Erdgas einzusparen und so die Gasspeicher füllen zu können.

Der Staat müsse »sich jetzt in das Gas-Management einmischen«, sagte Aiwanger. Derzeit würden noch »riesige Mengen an Erdgas zur Stromerzeugung« verbrannt. Dabei bewege sich beim Auffüllen der Erdgas-Speicher »fast nichts mehr«.

Aiwanger forderte in diesem Zusammenhang auch einen längeren Weiterbetrieb des bayerischen Atomkraftwerks Isar 2 bei Landshut, dessen Abschaltung Ende 2022 geplant ist – sowie die Wiederinbetriebnahme des Ende 2021 vom Netz genommenen Kernkraftwerks Gundremmingen. Das brächte Aiwangers Ansicht nach »ein massives Einsparpotenzial beim Gasverbrauch«.

Grünen-Chefin lehnt Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ab

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang verwies in der Debatte über längere Laufzeiten der verbliebenen Atomkraftwerke darauf, dass diese bei einer Gasmangellage weniger flexibel seien als Kohlekraftwerke, um die Gasverstromung zu ersetzen. Die Grünen-Chefin nannte zudem Haftungsrisiken und die Anfälligkeit für Klagen bei längeren Laufzeiten als Gegenargumente. Sie komme daher zu dem Schluss, dass dies »Stand jetzt nicht der richtige Weg wäre«, sagte Lang am Sonntagabend in der ARD-Sendung »Anne Will«. Zugleich müsse man aber schauen, wie sich die Lage auf dem Strommarkt entwickele.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Sonntag mitgeteilt, dass in einem zweiten Stresstest die Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland unter verschärften Bedingungen überprüft werden soll.

Auf Nachfrage, ob es die Möglichkeit gebe, dass die Laufzeiten verlängert werden, sagte Lang: »Nein. Erstmal sage ich, dass wir im Moment das nicht tun werden. Dann sage ich, dass wir in jedem Moment innerhalb dieser Krise natürlich immer auf die aktuelle Situation reagieren müssen und dabei alle Maßnahmen prüfen werden. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Das haben wir nie kategorisch ausgeschlossen. Sondern wir haben immer aktuell geprüft, was macht in diesem Moment Sinn. Das werden wir auch weiter tun.«