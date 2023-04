Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einer etwas besseren Wirtschaftsentwicklung als bislang. Wie aus der Frühjahresprognose hervorgeht, geht sie von einem Wachstum von 0,4 Prozent in diesem Jahr und 1,6 Prozent im kommenden Jahr aus. Die Erholung werde sich im Jahresverlauf festigen, so das Wirtschaftsministerium. Im Jahreswirtschaftsbericht von Januar war die Regierung noch von einem Plus von 0,2 Prozent ausgegangen.