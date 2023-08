Hinzu kämen: Investitionen in Höhe von 54 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für die Erneuerung von Schienen, für bessere Straßen und neue Brücken, ein flächendeckendes Ladesäulennetz für E-Autos, Glasfaserleitungen für schnelles Internet, den Hochlauf des in der Zukunft benötigten klimaneutralen Wasserstoffs »und vieles mehr«, wie es in dem Regierungspapier heißt. Zudem wird auf die Bemühungen zum Bürokratieabbau und zur Planungsbeschleunigung verwiesen. Für die Suche nach Fachkräften habe die Regierung bereits ein Gesetz verabschiedet, das nun umgesetzt werde, sagte Habeck.

Keine Aussagen zum Industriestrompreis

Offengelassen wurde der Streit um einen subventionierten Industriestrompreis, den SPD und Grüne fordern, Kanzler Scholz und die FDP aber ablehnen. In dem Zehn-Punkte-Papier heißt es nur, dass Energiepreise und die Versorgungssicherheit wichtige Faktoren bei Standortentscheidungen seien. Die Bundesregierung arbeite an einer Strategie für die zukünftige Energieversorgung in Deutschland, »auch für bezahlbare Strompreise, gerade auch für Wirtschaft und Industrie«. Klar sei, »dass eine Dauersubvention keine Lösung ist«, wird betont.