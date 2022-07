Die Bundesregierung weist den Vorwurf, Sanktionen zu unterlaufen, zurück. Eine Regierungssprecherin sagte am Montag in Berlin, man habe die Kritik der Ukraine zur Kenntnis genommen. Die EU-Sanktionen beträfen nicht den Gastransit. Dies sei auch aus gutem Grund so. Bei den Sanktionen gegen Russland sei ein entscheidendes Kriterium, dass diese der EU und Deutschland nicht mehr schaden als Russland.

Gibt Russland noch mal Gas?

Völlig unklar bleibt unterdessen, ob Russland nach Ende der Wartungsarbeiten und des Einsatzes der Turbine wieder zur üblichen Lieferpraxis zurückkehren wird. Aus Moskau kämen in der Sache sehr unterschiedliche Signale, so der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Zwar gebe es Aussagen von Kreml-Sprechern, man könne in Kombination mit der zugesagten Lieferung einer gewarteten Siemens-Turbine aus Kanada wieder wesentlich mehr Gas liefern, sagte Müller am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Auf der anderen Seite habe es auch sehr martialische Ansagen gegeben. »Ehrlich gesagt, es weiß keiner«, sagte Müller.