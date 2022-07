Die Bundesregierung hat über weitere Standorte für schwimmende Flüssigerdgas (LNG)-Terminals entschieden. Das dritte Terminal geht nach Stade bei Hamburg und das vierte nach Lubmin in Vorpommern, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Zwei Schiffe stehen bereits in diesem Jahr zur Verfügung und sollen zum Jahreswechsel in Wilhelmshaven an der Nordsee und Brunsbüttel an der Elbmündung eingesetzt werden.