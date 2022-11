Die Opposition kritisierte die Reform. »Das wird den Menschen nicht helfen, weil es schlecht gemacht ist und zu spät kommt«, sagte etwa der CDU-Bauexperte Jan-Marco Luczak.

Auch Steuerentlastungen hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen, 48 Millionen Steuerzahlerinnen und -zahler sollen davon profitieren. Mehr dazu lesen Sie hier. Außerdem wurde beschlossen, dass Vermieter sich künftig in vielen Fällen an der Klimaabgabe ihrer Mieter fürs Heizen beteiligen müssen. Der sogenannte CO2-Preis wird nach einem Stufenmodell zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt. Je weniger klimafreundlich das Haus ist, desto mehr muss der Vermieter übernehmen. Bislang müssen Mieter die seit 2021 bestehende Abgabe zahlen, die helfen soll, den klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoß zu senken.