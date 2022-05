Die Ampel-Koalition aus SPD , Grünen und FDP hatte sich mit der CDU/CSU-Opposition am späten Sonntagabend nach wochenlangem Ringen auf die gesetzlichen Grundlagen für das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro geeinigt. Es soll im Grundgesetz verankert werden. Deshalb war die Zustimmung der Union nötig. Mit der Einigung gibt es grünes Licht für Waffenbestellungen bei der Rüstungsindustrie in großem Stil.

Kanzler Scholz: Deutschland hat bald größte konventionelle Nato-Armee in Europa

Eine bereits beschlossene Maßnahme zur Entlastung der Verbraucher von gestiegenen Energiekosten sind die Steuersenkungen auf Kraftstoffe. Lindner sieht hier Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der Pflicht, dass die Erleichterungen auch bei den Autofahrern ankommen. »Die Preisentwicklung an der Zapfsäule ist ein Fall für meinen Kollegen Wirtschaftsminister als obersten Wettbewerbshüter. Wir senken die Steuer, um Autofahrerinnen und Pendler zu entlasten. Die Entlastung muss also dort ankommen«, sagte Lindner der »Bild«-Zeitung.