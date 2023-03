Bus, Tram, U-Bahn Klimaaktivisten unterstützen Streik in München

In den vom Streik betroffenen Ländern gelte der Tarifvertrag des öffentlichen Diensts im Nahverkehr, weil die Unternehmen dort in kommunaler Hand seien, erklärte Ver.di. »Deshalb haben wir die Beschäftigten in den sechs Bundesländern, in denen der ÖPNV von den Tarifverhandlungen des öffentlichen Diensts betroffen ist, zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen«, erklärte die Gewerkschaft.

Ver.di und der Deutsche Beamtenbund hatten im öffentlichen Dienst in der zweiten Tarifrunde ein Arbeitgeberangebot von Bund und Kommunen abgelehnt. Dieses sah eine lineare Erhöhung der Löhne um drei in diesem und um weitere zwei Prozent im kommenden Jahr sowie steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro verteilt über zwei Jahre vor. Ver.di nannte das Angebot am Dienstag eine »Provokation ohnegleichen«. Die dritte Tarifrunde findet vom 27. bis zum 29. März in Potsdam statt.