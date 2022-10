Industriepräsident Siegfried Russwurm forderte Verbraucher derweil auf, trotz der geplanten Gaspreisbremse Energie zu sparen. »Daran führt kein Weg vorbei«, sagte er laut Vorabbericht der »Welt am Sonntag«. Dass die Gasspeicher zu über 90 Prozent gefüllt seien, sei besser als erwartet, aber reiche nicht. »Weitere Bezüge aus den verbliebenen Quellen sind unerlässlich. Aber Sparen eben auch.«

Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa, selbst Mitglied der Kommission, mahnte eine solidarische Lösung an. »200 Milliarden Euro – da darf am Ende niemand im Regen stehen«, sagte sie der »taz« am Wochenende. »Erst recht nicht die Menschen, die in Einrichtungen der Altenhilfe, der Eingliederungshilfe oder der Kinder- und Jugendhilfe leben.« Sie betonte, bisher sei noch unklar, inwiefern die subventionierten Gaspreise auch für diese Menschen gelten und auch größere Träger sozialer Einrichtungen von Entlastungen profitierten.