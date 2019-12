Anklage wegen Untreue Ex-Renault-Chef Ghosn hat überraschend Japan verlassen

Der frühere Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn hat mehreren Medienberichten zufolge Japan verlassen. Ghosn, der zuletzt unter Hausarrest in Tokio gestanden habe, sei am Montag in den Libanon geflogen, schreibt die Zeitung "Les Echos" unter Berufung auf Insider. Für den Bericht gab es zunächst keine Bestätigung von offizieller Seite. Der ehemalige Automanager besitzt neben der französischen auch die libanesische und brasilianische Staatsbürgerschaft.

Ghosn steht in Japan unter Anklage wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens beim japanischen Renault-Partner Nissan. Ihm wird vorgeworfen, sein Einkommen als zu niedrig angegeben, den Autobauer Nissan um fünf Millionen Euro geschädigt und sich persönlich bereichert zu haben. Er war im November 2018 festgenommen worden. Ghosn hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Zuletzt hieß es, sein Prozess solle im April beginnen.

Die Umstände seiner Abreise aus Japan sind unklar. Laut "Wall Street Journal" floh er aus dem Land. In anderen Berichten heißt es, es habe womöglich einen Deal mit den japanischen Behörden gegeben. Ghosn verbrachte laut "New York Times" einen großen Teil seiner Jugend im Libanon und unterhält dorthin familiäre Verbindungen.