Eine Abwrackprämie für alte Haushaltsgeräte – das will die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag vorantreiben. »Über ein Viertel des Stromverbrauches in privaten Haushalten gehen auf den Gebrauch von Waschmaschine, Trockner und Kühlschrank zurück«, heißt es in einem Beschlussentwurf, der der Düsseldorfer »Rheinischen Post« vorliegt. Zur Klausur trifft sich der geschäftsführende Vorstand der Fraktion auf der Zugspitze.