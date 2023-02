Verbraucher- und Medizinverbände drängen seit Längerem zum Handeln beim Marketing für Kinderprodukte. In Deutschland sind etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig.

SPD, FDP und Grüne haben im Koalitionsvertrag vereinbart: »An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben.« Eine Einschränkung der an Kinder gerichteten Werbung ist auch in Özdemirs Eckpunkten für eine Ernährungsstrategie genannt, die das Bundeskabinett kurz vor Weihnachten gebilligt hatte.