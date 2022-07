Auf der Veranstaltung in München sagte Özdemir nun weiter, er wolle mit den Bauern und ihren Funktionären seinerseits darüber sprechen, dass die hiesige Landwirtschaft nicht zur Abholzung in anderen Teilen der Welt führen solle: »Da reden wir dann mal darüber, dass Soja in Brasilien angebaut wird, das hier dann verfüttert wird«, sagte der Agrarminister. »Da tragen wir dazu bei, dass wertvoller Wald verloren geht.«

Das bezieht sich darauf, dass der Anbau von Soja als Futter für Rinder und andere Nutztiere in den vergangenen Jahrzehnten stark ausgeweitet wurde, mit der Folge, dass in tropischen und subtropischen Ländern Wälder verschwinden. »Lassen Sie uns dann auch die Dinge in Angriff nehmen, die wirklich was bringen, und lernen aus den Fehlern der Vergangenheit«, sagte der Grünen-Politiker.