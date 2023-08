Europa habe aber im Vergleich zu den Märkten in Asien und Amerika an Bedeutung eingebüßt, sagte Rudel. Früher seien die Anteile in etwa gleich verteilt gewesen. »Das hat sich verschoben.« Europa mache nur noch neun bis zehn Prozent Marktanteil aus. Kunden investieren nach seinen Angaben auch nicht mehr groß in Europa. »Wir wandern mit unseren Kunden mit, ob wir das wollen oder nicht«, sagte Rudel.