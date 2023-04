Alle Privatunternehmen, die in Chile Lithium fördern wollten, müssten künftig mit dem Staat zusammenarbeiten, kündigte Präsident Gabriel Boric bei der Vorstellung der Nationalen Lithium-Strategie in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) an. In neuen Gemeinschaftsunternehmen könnten Privatfirmen maximal einen Anteil von 49,9 Prozent haben. »Chile verfügt über eines der größten Lithiumvorkommen der Welt. Wir können uns nicht erlauben, keinen Nutzen daraus zu ziehen«, sagte der Staatschef.